Si è tenuto oggi a Francavilla al Mare il primo convegno, promosso da Forza Italia sulle ragioni del "NO" al prossimo referendum costituzionale. All’incontro ha partecipato anche la delegazione del Comitato del NO di Forza Italia di Vasto, presieduta da Donatella Monaco, insieme al consigliere comunale Guido Giangiacomo, Anna Antenucci e Angela Molisani.

"È necessario fare una corretta informazione – riferisce Donatella Monaco – perché la riforma non supera il problema del bicameralismo perfetto, non elimina in alcun modo il Senato, non risolve il problema della governabilità, ma soprattutto viola gravemente il principio della rappresentatività, poiché i senatori non verranno più eletti, ma saranno nominati tra i sindaci e i consiglieri regionali".

Il prossimo convegno sulle ragioni del "NO", si terrà a Vasto: il 12 novembre (ore 17.30) saranno presenti il senatore Andrea Pastore (già presidente della Commissione degli affari costituzionali) e il docente Fabio Di Mascio (esperto in diritto costituzionale).