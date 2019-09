La Vastese vince anche a Matelica e vola in testa alla classifica del girone F di serie D insieme all’Olympia Agnonese a quota 14 punti. Nella sfida al vertice decidono i gol di Prisco e Bartoli che mandano in visibilio i 200 tifosi arrivati nelle Marche.

La partita. Assenze pesanti in entrambe le formazioni. Nel Matelica mancano Esposito e Borgese. Nella Vastese mancano capitan Allocca, sostituito dal neo arrivato Bartoli, e Marinelli. Il Matelica parte subito in avanti. Dopo un minuto i padroni di casa vengono fermati in fuorigioco. Nell’azione successiva un traversone dalla sinistra attraversa tutta l’area vastese senza che nessuno riesca a colpire. All’8’ Pera dalla sinistra manda la palla al cento, Campanella anticipa Degano e mette in corner. Un minuto dopo Pera scatta sul filo del fuorigioco ma scivola al momento del controllo e permette il recupero del difensore. La Vastese prova a farsi vedere in avanti con un calcio di punizione di Fiore su cui nessun compagno trova la deviazione vincente. Al 17’ ci prova Prisco che si libera di un paio di avversari e calcia da fuori area con Marcatognini che para a terra. Due minuti più tardi nitida occasione per il Matelica. Pera si incunea in area e tira tutto solo ma Russo salva la sua porta deviando di piede. Al 26’ proteste dei padroni di casa nei confronti del direttore di gara per un’uscita di Russo su Pera fuori dall’area vastese. La palla finisce sul fondo e Pera a terra ma il direttore di gara assegna solo la rimessa ai biancorossi. Al 34’ il calcio di punizione di Degano trova la deviazione di Galli con Russo che para senza problemi. Quando sembrava che il primo tempo scivolasse via così ecco che arriva il gol della Vastese. Sulla punizione calciata da Fiore c’è il solito Prisco che, di testa, gonfia la rete. Dopo un minuto di recupero le squadre vanno al riposo con la Vastese in vantaggio per 1-0.

Si riparte con la squadra di mister Clementi che va a caccia del pari. Nei primi minuti due calci di punizione non vengono sfruttati dai locali. Quello del Matelica è un vero e proprio assalto al fortino biancorosso. Nel giro di quattro minuti per tre volte i padroni di casa si rendono pericolosi. All’8’ ci pensa Mensah a salvare su Baldinini. Poi Pera semina gli avversari sull’out di sinistra ma Russo è attento e riesce a respingere. Poco dopo è Degano a provarci con un tiro da dentro l’area che però trova la ribattuta della difesa ospite. Gli uomini di mister Colavitto riescono ad alleggerire la pressione e provano a farsi rivedere nella metà campo avversaria. Dubbi, al 18’, per una palla colpita con le mani da Di Maio, già ammonito. L’arbitro assegna la punizione alla Vastese ma non sanziona il difensore marchigiano. Il copione è sempre lo stesso: il Matelica spinge alla ricerca del pari mentre la Vastese è concentrata ad alzare un muro davanti alla propria porta tentando poi di pungere in ripartenza. Al 38’ il Matelica resta in dieci per l’espulsione di Di Maio che rimedia il secondo giallo dopo un fallo su Felici. Provano ad approfittarne i biancorossi che in un paio di occasioni vanno vicini al raddoppio. E il gol arriva con l’ultimo arrivato in casa Vastese. Su un calcio di punizione dalla sinistra la palla arriva sui piedi di Bartoli che calcia in porta. Marcatognini blocca a terra ma per l’assistente di destra la palla ha varcato la linea e l’arbitro convalida la rete. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia la fine ed esplode la gioia di giocatori in campo e tifosi sugli spalti che intonano un coro di auguri per il presidente Bolami che oggi compiva 46 anni.

­Matelica – Vastese 0-2 (45’ Prisco; 44’st Baroli)

MATELICA: Marcantognini, Mingucci, Bartolini, Lunardini, Cacioli, Di Maio, Baldinini (27’st Perfetti), D'Orazio (34’st Di Pinto), Pera, Degano, Galli (19’st Frinconi). Panchina: Rivosecchia, Gilardi, Dano, Lispi, Negro, Moretti. All: Clementi

VASTESE: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro, Campanella, Bartoli, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore (28’st Bacchiocchi), Felici. Panchina: Marconato, Scutti, Tafili, Di Domenico, Colitto, Galizia, Polisena, Mancino. All: Colavitto

Arbitro: Miele di Nola (Dell’Olio di Molfetta e Battista di Torre Del Greco)

Ammoniti: Di Maio, Cacioli, Prisco, Lunardini.

Espulso: Di Maio





La 6ª giornata

Campobasso - Alfonsine 3-0

Fermana - San Marino 1-0

Matelica - Vastese 0-2

Monticelli - Civitanovese 1-1

Olympia Agnonese - Chieti 2-1

Pineto - Sammaurese 2-4

Recanatese - San Nicolò 0-3

Romagna Centro - Jesina 3-0

Vis Pesaro - Castelfidardo 4-2

La classifica

14 Vastese

14 Olympia Agnonese

13 Fermana

11 Matelica

10 Sammaurese

9 San Nicolò

9 Civitanovese

9 Vis Pesaro

8 Campobasso

8 Alfonsine

8 Romagna Centro

6 Castelfidardo

6 Jesina

5 San Marino

5 Monticelli

5 Recanatese

4 Pineto

0 Chieti