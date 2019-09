Castello 2000 - Casalbordino 1-0

(5'st D'Amico r)

Sconfitta esterna per il Casalbordino a Castel Di Sangro. Prima azione da gol per i padroni di casa al 33' con Villamagna che è bravo ad evitare la rete. Ci prova Della Penna, al 47' su calcio di punizione, ma Romito si stende negandogli il gol. Al 5' della ripresa l'arbitro assegna il calcio di rigore per fallo di Frangione su D'Amico. È lo stesso D'Amico ad andare sul dischetto e siglare la rete che risulterà decisiva. Negli ultimi minuti non vanno a buon fine i tentativi di Pili e Mainella.

Vasto Marina - Sulmonese Ofena 2-2

(8’ Bovino, 21’ Di Gennaro, 16’st Moro, 33’st Tarantino)

Due volte sotto e due volte in rimonta per il Vasto Marina nella partita del sabato contro la Sulmonese Ofena. La squadra dei mister Liberatore e Barisano va sotto nel primo tempo dopo la rete di Bovino. Al 21' è bravo di Gennaro a trovare il gol del pari. Stesso copione nella seconda frazione di gioco, con gli ospti che trovano la rete del vantaggio di Moro e i padroni di casa che acciuffano il pari con Tarantino.

I risultati

Castiglione Valfino - Val di Sangro 1-1

Il Delfino Flacco Porto - Bucchianico 3-0

Palombaro - Villa 2015 2-2

Passo Cordone - Chieti Torre Alex 0-4

Raiano - Silvi 0-2

Sporting Casolana - Fossacesia 1-2

Virtus Ortona - Spoltore 0-3



La classifica

18 Chieti Torre Alex

14 Spoltore

12 Villa 2015

11 Passo Cordone

11 Silvi

11 Val di Sangro

10 Bucchianico

9 Raiano

8 Casalbordino

7 Fossacesia

7 Il Delfino Flacco Porto

7 Sulmonese Ofena

6 Castello 2000

5 Vasto Marina

4 Virtus Ortona

4 Palombaro

2 Castiglione Valfino

1 Sporting Casolana