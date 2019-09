Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in 700 piazze italiane, si terrà l'iniziativa Io non rischio 2016: la campagna di comunicazione nazionale, giunta alla sua sesta edizione, sulle buone pratiche di protezione civile per informare e sensibilizzare su rischio sismico, alluvione e maremoto. Durante la due giorni, circa 7.000 volontari formati dalla protezione civile distribuiranno materiale informativo rimanendo a disposizione dei cittadini per eventuali domande e chiarimenti.

Nel Vastese sono due i comuni che aderiscono all'iniziativa: a Furci saranno presenti in piazza Beato Angelo i volontari del gruppo comunale di protezione civile per parlare dei rischi terremoto e maremoto mentre a San Salvo sarà il gruppo della Fir Cb a essere in piazza per fornire informazioni sul rischio alluvione.

"In un Paese esposto a molti rischi naturali – spiega il sottosegretario regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca – assumono fondamentale importanza la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze, l’adozione di buone pratiche e di alcuni semplici accorgimenti per poter dire, appunto, “io non rischio”. Anche la Regione Abruzzo, nei giorni 15 e 16 ottobre prossimi, grazie ai propri volontari, ospiterà oltre 50 eventi dislocati su altrettante piazze di 41 località, distinti per ciascun tematismo di rischio affrontato: terremoto, maremoto, alluvione".

La campagna 'Io non rischio' è promossa e realizzata dal dipartimento della protezione civile, dall'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall'Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e da ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica.