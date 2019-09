Con un secondo tempo da incorniciare, il San Salvo ribalta il risultato e si aggiudica il match interno col Miglianico. Un confronto duro, tutto in salita per i biancazzurri, costretti a rincorrere gli avversari. A dieci minuti dal termine, nel giro di 60 secondi, l'uno-due siglato da Pifano e Cialdini scaccia i fantasmi della sconfitta e restituisce il sorriso al presidente Di Vaira.

La prima mezz'ora trascore con poche emozioni, se si escludono un paio di iniziative di Marra.

Alla prima occasione, il Miglianico passa: gialloblu in vantaggio al 34' con un un sinistro radente di Damiano: il diagonale è diretto al secondo palo. Tiro potente e preciso, Cialdini non riesce a intercettare il pallone.

La reazione dei padroni di casa arriva nella seconda frazione di gioco. Già al primo giro di lancette Buonanno ha tra i piedi il pallone per sparare in porta appena dentro l'area, ma il diagonale è alto. Buonanno ci riprova 2 minuti più tardi, quando Ferrara smanaccia, iniziando il suo personale duello con gli attaccanti sansalvesi. Al 5', l'estremo difensore ospite compie il miracolo su Luongo, che intercetta il cross da destra e, dentro l'area piccola, spara a colpo sicuro. Ferrara si tuffa sulla sua sinistra e riesce a deviare.

Nell'azione successiva il Miglianico si fa pericoloso. Cialdini deve uscire con i piedi a contrastare Giampietro e l'azione sfuma.

Il San Salvo spinge sull'acceleratore e si avvicina al pareggio in due mischie davanti alla porta: prima un batti e ribatti si conclude con la conclusione alta di Luongo da 5 metri, poi è ancora Ferrara a bloccare sulla linea un pallone insidioso sbucato da una selva di gambe. Dieci minuti dopo, Pifano mette al centro dalla destra un cross su cui Molino non arriva per poco. Una manciata di secondi più tardi, Molino incorna alto su traversone di Di Ruocco.

Il 34' è il minuto del pareggio. Angolo di Quaranta, Ferrara respinge il primo colpo di testa, ma nulla può sul tap-in vincente di Damiano.

Palla al centro e i biancazzurri mettono la freccia del sorpasso. Il rilancio di Cialdini pesca libero sulla trequarti Buonanno, che scavalca con un pallonetto Ferrara in uscita. E' il gol della vittoria.

Le formazioni - San Salvo: Cialdini, Pifano, D'Aulerio, Quaranta, Felice, Luongo, Di Petro, Fortunato, Buonanno, Di Ruocco, Marra. A disp.: Raspa, Molino, Cesario, Galiè, Ramundo, D'Alò, Vicoli. All.: Longo.

Miglianico: Ferrara, Di Pompeo Colarossi, Perfetti, Tacconelli, Miccoli, Pompeo, Battista, Damiano, De Leonardis, Di Muzio. A disp.: Pompei, Scordella, Fiaschi, Leone, Palombaro, Di Vito, Torsellini. All.: D'Ambrosio.

Arbitro: Giampietro di Pescara

Reti: 34' pt Damiano (M.), 34' st Pifano (S.), 35' st Buonanno