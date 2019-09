Inizia con il piede giusto l'avventura nel campionato di serie B1 di tennistavolo per il Persichitti Service Casalbordino. La squadra casalese, nella palestra Olimpia di Vasto che ospiterà tutti gli incontri casalinghi, ha battuto il Cral Comune di Roma per 5-3. Per il Persichitti Service è un'affermazione importante contro la squadra capitolina composta da Marco Talocco, Alberto Dall'Olio e dal bielorusso Aliaksei Haidzis.

Sugli scudi il cino-casalese Li Weimin, che mette a segno tre punti e ottimo esordio per Mattia Cerquiglini, schierato dal capitano Alessandro Santoro insieme ad Antonello Panichella. Il pongista di Marsciano, neo arrivato nel Casalbordino, è stato autore degli altri due punti che hanno permesso alla squadra di casa di conquistare il match.

Dopo aver riposato nella prima giornata il Persichitti Service Casalbordino tornerà a giocare il prossimo 5 novembre a San Marino in casa della Juvenes Asset Banca.