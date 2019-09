Ci sarà anche l'equipaggio di Invelaconoi, associazione sportiva nata per la promozione degli sport velici, all'edizione 2016 della Barcolana, storica regata che si svolge da 48 anni a Trieste e che vanta il più alto numero di iscritti nel Mediterraneo. Domani, 9 ottobre, saranno circa 2000 le imbarcazioni che si sfideranno nel tratto di mare antistante il capoluogo del Friuli Venezia Giulia. L'equipaggio di Invelanoi è formato da Mario Miconi, Rocco De Vitofrancesco, Giovanni Monteferrante, Gianluca Ciffolilli, Giuliano Esposito, Giovanni Di Risio e Marco Bernieri che gareggeranno su un 47' (14,50 metri) cercando di ottenere un buon risultato.

"Per noi è una grande soddisfazione partecipare a questo appuntamento - commenta il presidente di Invelaconi, Mario Miconi -. Regatare tra così tanti equipaggi ed imbarcazioni di alto livello, sarà per noi una grande palestra formativa e una bella esperienza che rimarrà indelebile negli anni. Le condizioni meteo, con bora dovrebbero rendere la regata impegnativa ed accattivante allo stesso tempo. È il coronamento di tanta passione, dedizione, e lavoro svolto in questi anni di vela. Vogliamo ringraziare gli sponsor che hanno creduto in noi e ci permettono di portare avanti la nostra attività. Nel 2016 - prosegue Miconi - abbiamo organizzato varie manifestazioni, come le veleggiate primaverili del golfo che hanno visto coinvolti gli equipaggi di Vasto, Marina Sveva, Termoli e Pescara, con un alto numero di imbarcazioni partecipanti. E poi tanti i corsi vela d’altura, notturne, corsi Windsurf e S.U.P.".

L'ultimo evento per l'associazione sportiva sarà la “Veleggiata di Halloween” che si terrà domenica 30 ottobre, nello specchio d’acqua dinanzi il Marina Sveva di Montenero di Bisaccia e vedrà la partecipazione delle barche d’altura provenienti da Vasto, Marina Sveva, Termoli e Pescara.