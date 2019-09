Prima vittoria stagionale in C1 per l’All Games San Salvo calcio a 5. I biancazzurri di mister Lanza si sono imposti per 3-2 in casa de La Fenice Avezzano. Vantaggio sansalvese con Marcone, abile a sfruttare un errore degli avversari in fase di impostazione. I padroni di casa hanno provato ad imporre il loro gioco riuscendo però a rendersi pericolosi solo su tiri dalla distanza e su qualche giocata individuale degli esterni A metà della prima frazione il raddoppio dell’All Games con Papponetti che, dopo aver saltato un uomo sulla fascia, ha scagliato un violento diagonale che è finito nella porta avversaria con la complicità della deviazione di un difensore. Dopo 5 minuti La Fenice ha accorciato le distanze con un tiro da fuori che ha colto di sorpresa il portiere sansalvese Ferraro, coperto dai difensori al momento della conclusione.

Nel secondo tempo la squadra di casa è partita forte sia dal punto di vista del gioco che dell’agonismo in campo con interventi a volte sopra le righe. La difesa sansalvese ha retto per 20 minuti, con Ferraro che in un paio di occasioni ha salvato la porta, per poi capitolare dando alla squadra di casa la possibilità del pari. Il forcing de La Fenice non è calato ma gli ospiti si sono resi pericolosi con Cirillo e poi con Orticelli che ha colpito il palo. Gli ultimi minuti sono stati infuocati e a farne le spese è stato Papponetti, espulso dalla panchina per proteste. A 3 minuti dalla fine il San Salvo ha tenuto sul contropiede avversario, Cassone ha recuperato un pallone servito a Cirillo che si è lanciato in avanti in combinazione con Marcone che, al termine di una bella azione, ha siglato il gol della vittoria biancazzurra. Tre punti in cassaforte per Gomma e compagni dopo un match combattuto e a tratti ruvido che ha sancito la prima affermazione in campionato.