Per la seconda volta nel giro di un anno, sono usciti di casa e non hanno trovato la macchina che avevano parcheggiato la sera prima. Secondo furto d'auto subito da una famiglia vastese lungo il centralissimo corso Mazzini.

A darne notizia è Riccardo Alinovi, consigliere nazionale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino: "A una famiglia di giovani insegnanti - racconta - era già stata rubata la macchina un anno fa. Stamattina marito e moglie sono usciti per accompagnare il figlio all'asilo e non hanno ritrovato la macchina. E' ormai preoccupante l'escalation dei furti a Vasto. Furti d'auto e negli appartamenti. E' arrivato il momento che le istituzioni si occupino di questo problema dopo averlo trascurato per anni".

Si spera che le telecamere della videosorveglianza comunale possano aiutare le forze dell'ordine a ritrovare la vettura. Subire due furti d'auto in poco tempo è una mazzata per qualsiasi famiglia.