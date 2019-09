Sabato 8 ottobre 2016 alle ore 18 presso la sala conferenze del Club Alpino Italiano in via delle Cisterne 4 a Vasto si svolgerà l'incontro con il Presidente Nazionale della Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI Filippo di Donato, per la presentazione del nuovo Biodecalogo.

"Il CAI - spiegano dalla sezione vastese - da 153 anni contribuisce alla conoscenza della montagna e del territorio, presupposto essenziale per azioni di salvaguardia. Compito che è tra le finalità istitutive, portato avanti con una visione chiara e coerente. Il Bidecalogo è lo strumento di autoregolamentazione che il CAI ha adottato sin dal 1981 e ha rivisto nel 2013, in occasione del 150° dalla fondazione, come 'Nuovo Bidecalogo'. Con tale strumento il CAI individua le possibili criticità del rapporto uomo-montagna, disciplina le azioni del sodalizio e consente ai propri soci, amanti della montagna e del territorio in cui vivono, di promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente consapevoli che solo la sua salvaguardia consentirà di continuare a godere delle sue bellezze alle generazioni future. Conoscere significa comprendere e apprezzare e quindi far crescere il desiderio di proteggere e tutelare, attenti a benessere e qualità della vita. Le Sezioni CAI svolgono un importante ruolo territoriale e sociale, cerniera dell'azione regionale a più ampio respiro. Il CAI invita soci e non soci alla partecipazione per compiere insieme qualche passo che certamente motiverà in ognuno di noi l'importanza di un cammino comune per tutelare l'ambiente in cui viviamo e che ci dà la vita".