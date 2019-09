Importante riconoscimento della Eco Schools e dalla Fee Italia (sezione Abruzzo) per l’assessore comunale alle Attività produttive Oliviero Faienza. Nei giorni scorsi sono stati il presidente regionale Paolo Leonzio con la segretaria regionale Giovanna Cericola a consegnare l’attestato di merito sul quale viene riportata la seguente motivazione: "Per aver dimostrato sensibilità e attenzione fattiva alle problematiche inerenti la promozione del turismo e delle attività produttive, con riconoscenza e con l’invito a continuare sulla strada intrapresa".

L’assessore Faienza ha ringraziato la Fee Italia e la Eco Schools per l’attestato ricevuto: "Più che alla mia persona è per San Salvo, che quest’anno ha issato per la diciannovesima volta la Bandiera Blu a dimostrazione della qualità dei servizi e dell’ambiente, che ne fanno un punto di forza della nostra città". L’assessore alle attività Produttive ha ricordato come la Bandiera Blu eserciti un forte appeal tra i turisti che sono alla ricerca di luoghi dove ci sono servizi efficienti, intrattenimento per tutte le età e spazi di benessere: "I risultati della stagione appena terminata dimostrano come San Salvo, per tutte le suddette ragioni, sia in crescita in termini sia in termini di accoglienza e sia di gradimento per chi vi vuol trascorrere le proprie vacanze".