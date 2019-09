Oggi pomeriggio alle 15 la Vastese partirà alla volta della Marche dove domani affronterà il Matelica nella 6ª giornata del campionato di serie D. Uno scontro al vertice, con le due formazioni che condividono insieme all'Agnonese il primo posto nel girone F. Per la Vastese, che sarà seguita in trasferta da oltre 150 tifosi, sarà un banco di prova sulle reali ambizioni stagionali. Mister Gianluca Colavitto, nella consueta conferenza stampa del sabato, mostra la solita tranquillità e concentrazione. "Il Matelica è un'ottima squadra, ha in organico gente importante, che ha vinto tanti campionati, ragazzi mentalizzati alla vittoria. Sarà una partita difficile ma la affrontiamo con la giusta serenità e la convinzione nei nostri mezzi", dice il tecnico biancorosso.

Nelle prime 5 giornate spiccano i tanti gol messi a segno dalla Vastese (miglior attacco di tutti i gironi di serie D), 6 dei quali sono stati realizzati da Umberto Prisco [GUARDA L'INTERVISTA]. "Deve continuare, è un ragazzo che si applica, che ha grosse potenzialità e si sta impegnando come fanno un po' tutti - commenta Colavitto -. Per un attaccante andare in gol è importante ma ho giocatori come Marinelli, Galizia che scalpitano e avranno il giusto spazio che meritano". Tanti gol fatti ma anche una difesa che, dopo averne incassati ben 8 nelle prime tre partite, inizia a recepire la cura-Colavitto, tecnico molto attento alla fase difensiva. "Ma questo non vuol dire che io sono difensivista. Curare la fase difensiva significa avere attenzione per tante situazioni in campo, essere difensivista è un altro aspetto. Io lavoro al massimo con 7 giocatori sotto la linea della palla, i difensivisti spostano tutti e 11 i giocatori a protezione".

Il primato, seppur nella consapevolezza che il cammino è ancora lungo, contribuisce al clima positivo in squadra. "Le vittorie fanno crescere l’autostima dei ragazzi per il lavoro che si sta facendo. Io lavoro per princìpi, non per schemi, ci vuole un po’ di tempo per sposare la mia idea di calcio. I risultati ci aiutano ma fino ad adesso non abbiamo fatto nulla se non avere questi 11 punti in classifica. Per me domani è una finale: non esistono altre partite, penso solo a quella che dobbiamo affrontare. Questo è lo spirito con cui sto affrontando la mia avventura a Vasto. Porto avanti un metodo di lavoro che è il mezzo per raggiungere i risultati. Il mio metodo è finalizzato a ricercare la vittoria ogni domenica perchè è quella che ti fa crescere, ti porta pane a casa. Il resto sono chiacchiere".

La 6ª giornata

Campobasso - Alfonsine

Fermana - San Marino

Matelica - Vastese

Monticelli - Civitanovese

Olympia Agnonese - Chieti

Pineto - Sammaurese

Recanatese - San Nicolò

Romagna Centro - Jesina

Vis Pesaro - Castelfidardo

La classifica

11 Vastese

11 Olympia Agnonese

11 Matelica

10 Fermana

8 Alfonsine

8 Civitanovese

7 Sammaurese

6 San Nicolò

6 Castelfidardo

6 Jesina

6 Vis Pesaro

5 San Marino

5 Campobasso

5 Recanatese

5 Romagna Centro

4 Monticelli

4 Pineto

0 Chieti