Lo spirito che accompagna questa squadra è racchiuso nella fascia da capitano: insieme alla "C" c'è la parola "Peace". Il sodalizio calcistico che ha preso il nome di Vasto United e che debutterà domenica a Montalfano nella prima giornata di Terza categoria è nato con l'intento di "creare una grande famiglia che ha rispetto di tutti".

La società è stata fondata nel 2013, ma per diverse vicissitudini scenderà in campo per la prima volta in questa stagione. "L'idea è partita – racconta il presidente Marco Di Tullio – dagli amici Primiano Augelli e Carmine D'Ambrosio". Dopo tre anni di inattività, è arrivato il momento di passare ai fatti. Al timone della formazione vastese c'è Michele Lacanale, tanti anni di esperienza sui campi di calcio del Vastese e non solo a servizio di una squadra con un'età media di 24 anni.

Chiara la sua filosofia: "Ai ragazzi ricordo sempre che per una matricola come la nostra è già un successo arrivare a maggio ed essere ancora 24 giocatori. La vera stagione è in allenamento, la domenica si tira fuori quanto fatto in settimana. Voliamo basso e qualunque cosa di positivo arriverà andrà bene".

Per Lacanale – per metà della scorsa stagione sulla panchina dello Sporting Vasto – è importante per tutta la squadra l'esempio del buon padre di famiglia: "Se c'è l'esempio del buon padre, anche da parte della squadra ci sarà rispetto verso tutti: nei confronti della direzione arbitrale, dell'avversario e dei tifosi. Ho voluto la scritta 'Peace' sulla fascia da capitano perché è un bel messaggio che dà un'impronta a tutta la squadra. Sia chiaro, però, rispetto senza che l'agonismo venga meno; daremo battaglia su tutti i campi".

Il Vasto United disputerà le gare interne sul campo in sintetico del quartiere San Paolo e vestirà biancorosso. Dopo la trasferta di domenica prossima, riceverà in casa la Virtus Tufillo. Sono due le squadre di Vasto militanti nel campionato di Terza categoria: insieme allo United c'è l'Atletico. Ieri sera si è disputato un derby-amichevole terminato 3 a 3. In campionato, invece, si affronteranno il 18 dicembre per l'11ª giornata (ritorno il 30 aprile).

Tra i pezzi forti della rosa da annotare il portiere di grande esperienza Domenico Notarangelo, Daniele Lanzano e le due coppie di fratelli Domenico e Federico Pachioli e Antonio e Giorgio Finamore.

"Rappresenteremo Vasto – conclude il presidente Di Tullio – per questo vogliamo essere un esempio positivo soprattutto a livello comportamentale".

ORGANIGRAMMA

Presidente: Marco Di Tullio

Vice: Primiano Augelli

Segretario: Carmine D'Ambrosio

Tesoriere: Luca Storto

Dirigente accompagnatore: Antonio D'Ambrosio

ROSA

Domenico Notarangelo

Daniele Lanzano

Nicola Manzi

Domenico Pachioli

Primiano Augelli

Giuseppe Benedetti

Antonio Finamore

Luca Stanzione

Giuseppe Valentini

Federico Pachioli

Bruno Berardini

Antonio Mascilli

Francesco Abrescia

Carmine D'Ambrosio

Cristian Colantonio

Luca Calvano

Giorgio Finamore

Gianluca Mosca

Anthony Frasca

Mauro Tosun Can

Mattia Di Matteo

Vincenzo Ricci

Andrea Di Carlo

Luca D'Adamo

Marco Lanzetta

Severino Canci

Flaviano Tata

Giulio Di Viesti

Alessandro D'Adamo