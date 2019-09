Era già accaduto quattro anni fa. Tornano a bussare alla porta degli anziani i truffatori che si servono delle immagini dei santi per cercare di spillare soldi agli ignari cittadini.

E' successo in questi giorni a Vasto Marina. Due persone che cercano di consegnare ai pensionati icone sacre, affermando che la consegna dei quadri raffiguranti i santi sia stata commissionata da alcune parrocchie della città. In cambio, chiedono il pagamento di 35 euro per le spese di trasporto del pacco e un'offerta libera per la parrocchia.

Le segnalazioni giungono da due residenti della riviera. Nel 2012 un analogo raggiro era stato ordito a Vasto da truffatori che sostenevano di essere stati incaricati dal circolo pensionati Michele Zaccardi.

Nel recente passato, nella località balneare erano state denunciate, inoltre, svariate truffe online delle cosiddette case-fantasma: abitazioni affittate ai turisti senza il consenso dei proprietari. Decine di vacanzieri, una volta giunti a destinazione, avevano dovuto constatare con amarezza che le case erano già abitate dai legittimi titolari, perdendo la caparra e dovendo cercare di fretta un altro alloggio.