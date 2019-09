Oggi 7 ottobre (18:30) si terrà il convegno dal titolo Il mio prossimo terremoto: comunicazione e prevenzione. Il relatore sarà Francesco Maria Giovanni Stoppa, docente universitario di Vulcanologia presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara.

L'evento (organizzato dall'agenzia Crea Eventi-Matrimonio ed Eventi e dalla pagina Facebook "Io amo l'Abruzzo") si terrà all'interno del caffè letterario Herzog Bar di San Salvo (via Grasceta). L'evento sarà moderato dal giornalista Emanuele Di Nardo: "Una occasione importante per ascoltare una persona molto esperta del settore e per discutere di una tematica molto attuale nel panorama italiano".