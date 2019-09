È già tempo di vigilia per l'US San Salvo che domani, sabato 8 ottobre, scenderà in campo al Bucci per l'anticipo della 7ª giornata del campionato di Eccellenza. I biancazzurri, alle ore 15, ospiteranno il Miglianico Calcio per cercare di dare continuità al loro percorso che, con il successo di domenica scorsa a Teramo, li ha proiettati al terzo posto in classifica (insieme al Paterno) a tre punti dalla capolista Martinsicuro. Sulla carta il compito degli uomini di mister Longo si prospetta non dei più complicati, visto che il Miglianico attualmente occupa la penultima posizione della classifica di Eccellenza a quota 4 punti. A dirigere l'incontro sarà Stefano Giampietro di Pescara, con gli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Massimo Frati di Pescara.

Sfida in trasferta per il Cupello che, domenica 9 ottobre, sarà di scena in casa del Francavilla, seconda forza del campionato. Domenica scorsa i giallorossi hanno strapazzato l'Alba Adriatica ma i i cupellesi, in queste prime giornate di campionato, hanno raccolto gli unici due successi lontani dalle mura amiche (dove sono arrivati solo una sconfitta e due pareggi). La squadra di mister Di Francesco, che sta crescendo dopo un avvio di campionato in salita, proverà a fare risultato al Francavilla per iniziare la sua risalita verso le zone alte della classifica. Alle 15 il fischio d'inizio di Francesca Del Biondo di Pescara, coadiuvata da Mirko Mancini di Avezzano e Luigi Giacomantonio dell'Aquila.

La 7ª giornata

US San Salvo - Miglianico (sabato 7 ottobre)

Francavilla - Cupello

Martinsicuro - Capistrello

Morro d'Oro - Amiternina

Paterno - RC Angolana

River Chieti - Montorio 88

Sambuceto - Nerostellati

Virtus Teramo - Penne

Acquaesapone - Alba Adriatica

La classifica

15 Martinsicuro

14 Francavilla

12 US San Salvo

12 Paterno

11 Alba Adriatica

11 Acquaesapone

10 Sambuceto

10 Nerostellati

9 Capistrello

8 Cupello

7 River Chieti

6 RC Angolana

6 Montorio 88

5 Morro d'Oro

5 Virtus Teramo

4 Amiternina

4 Miglianico

0 Penne