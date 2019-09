PROROGHE APPALTI - Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese (San Salvo Democratica) hanno presentato un'interpellanza sugli appalti del Comune per i quali ci sarebbe il frequente ricorso alla proroga a differenza del passato quando "mai vi era stato un esercizio della proroga così diffuso". Il gruppo di opposizione, quindi, chiede al sindaco Tiziana Magnacca: "quanti e quali sono i contratti di appalto scaduti e in fase di proroga; quali sono i motivi che hanno impedito la indizione di nuove gare prima della scadenza e se per il futuro intende procedere in questa direzione o adoperarsi per il regolare rispetto delle scadenze contrattuali".

SMONTAGGIO PALCO - Il Partito Democratico (presente in consiglio con Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli), ha invece protocollato un'interpellanza con i seguenti quesiti per il primo cittadino riguardanti le attrezzature (palchi e sedie) usate durante le manifestazioni estive: "Qual è la consistenza del palco e delle sedie di proprietà del Comune di San Salvo e quella fornita in locazione dal fornitore di servizi; in quale locale sono custodite le sedie e il palco di proprietà comunale e se dette attrezzature vengono usate anche in manifestazioni non organizzate dal Comune e/o all’interno della rassegna eventi Estate 2016 approvata con Delibera della Giunta Municipale n. 130 del 21 Giugno 2016; se è amministrativamente legittimo affidare servizi comunali a fornitori che non sono in grado di produrre DURC; chi ha garantito la sicurezza dei lavoratori visto che il fornitore, come dallo stesso dichiarato e riportato nelle Determinazione comunale n. 70/1455, non ha alcuna posizione INAIL-INPS".