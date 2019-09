Per fortuna non è in gravi condizioni B. G., la quindicenne che intorno alle 19,20 è stata investita da un'auto in viale Perth. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, una Nissan Micra, guidata da un uomo, che procedeva da via Cardone verso la circonvallazione Histoniense, ha investito la quindicenne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La ragazzina, che è rimasta sempre cosciente, è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118; le sue condizioni non sono gravi. La polizia municipale, dopo i rilievi del caso, ha posto sotto sequestro l'auto, in quanto sprovvista di copertura assicurativa.