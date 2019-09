"È necessario rendersi conto che gli immigrati non sono solo un numero da far quadrare e da collocare, ma hanno dei bisogni e delle esigenze che vanno gestiti in maniera adeguata, pena la generazione di conflitti tra di loro e con la comunità che li ospita, come di recente è accaduto in comuni a noi vicin. Questo fenomeno non può essere gestito secondo la logica dell’emergenza, bensì come un fatto di cui occuparsi tenendo conto di tutte le implicazioni e conseguenze per il nostro territorio e per i residenti". Ad accendere i riflettori sulla questione immigrazione e sulla sua gestione, il consigliere di Unione per Vasto, Alessandra Cappa, che a riguardo ha indirizzato un'interrogazione a risposta scritta al sindaco Francesco Menna.

Obiettivo dell'interrogazione, "sapere se l'amministrazione comunale è a conoscenza del numero di immigrati attualmente presenti presso il territorio della città di Vasto; quante e quali sono le cooperative presenti nel nostro territorio, autorizzate ad occuparsi degli immigrati; se l'amministrazione comunale è a conoscenza dell’arrivo di nuovi immigrati e quale sarebbe il loro numero; quali sono le iniziative che l’amministrazione intende assumere per garantire il rapporto con il territorio e collaborare con la Prefettura per la gestione del fenomeno, individuando strumenti mirati a risolvere le criticità per la nostra città; se all’esito della ricognizione, e nel caso di mancanza di mezzi e strutture, l’amministrazione comunale ha intenzione, come hanno già fatto altre città e altre amministrazioni, di bloccare gli ulteriori arrivi in città, comunicando al Prefetto la difficoltà di accogliere altri immigrati, in aggiunta a quelli già presenti sul territorio del Comune".