Fashion in Town è un’idea di collaborazione nata tra il Consorzio Vasto in Centro, l’Associazione Culturale e per Hobbisti "La Valigia Delle Idee" e Confesercenti di Vasto. "Il fine principale dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è di mettere in risalto il prezioso apporto che i commercianti del centro storico danno al volano economico della Città del Vasto, fondamentale quindi è il contributo che ogni attività ha espresso per la realizzazione dello stesso, con l’intento di creare un appuntamento consuetudinario che si rinnovi ad ogni cambio collezione (Ottobre/Marzo-Aprile)".

Nello specifico, "nelle giornate del 7 e 8 ottobre sarà possibile vivere il centro storico all’insegna del commercio, della presentazione delle nuove collezioni autunno/inverno e negli esercizi che hanno aderito alla prima edizione saranno applicati sconti sui nuovi arrivi, promozioni dedicate, omaggi, laboratori creativi e varie attività che verranno illustrate qui di seguito e sulla comoda mappa. A valorizzazione dell’evento ogni punto vendita ospiterà uno dei trenta artisti della mostra-mercato fotografica itinerante 'PhotoShopping', volta a riprodurre il commercio ed i suoi dettagli nelle molteplici sfaccettature che ogni fotografo coinvolto è stata in grado a suo modo di cogliere. Il progetto fotografico itinerante all’interno dei diversi negozi aderenti è a cura di Chiara Francesca Cirillo espositrice anch’essa che ha riunito tutti i fotografi ed artisti qui di seguito citati: Oliver Jules, Patrizia Chiatti, Sandra D’Orazio, Franco Glieca, Luisa D’Aurizio, Lucio Inserra, Riccardo Menna, Pino Rosini, Nicola Sammartino, Sara Colonna, Erica Secondino, Cai Vasto, Costanzo D’Angelo, Fabio Mascio, Brunella Fratini, Paolo Giammichele, Davide Pitetti, Antonella Di Stefano, Alessia Di Martino, Maresa Dell’Olio, Valentina Noé, Enzo Testa, Nicola Ucci, Arianna Grillo, Massimo Avenali, Debora Smith e Luigi Cinquina".

"Madrina dei due giorni, la conterranea fashion blogger Vittoria Ottaviano che sarà l’immagine dell’iniziativa a cui è stato legato un contest fotografico a premi. Nel pomeriggio del sabato saranno presenti alcuni artisti dell’associazione Giocolieri D’Abruzzo che animeranno le strade dove vi sono le attività aderenti, anche in caso di pioggia. Un ringraziamento va a tutti gli esercenti aderenti, agli organizzatori delle varie associazioni e al Comune di Vasto per il supporto logistico e per il materiale grafico fornito, e della mappa di proprietà intellettuale di Luca di Francescantonio. Per info 327.7374012".