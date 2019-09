Si è insediata il giorno 4 ottobre la Commissione di Vigilanza del Comune di Vasto, con la prima seduta formale. L'ordine del giorno della riunione prevedeva tre punti: problematiche inerenti le funzioni dei consiglieri (ex. art 23 regolamento del Consiglio), l'audizione del dirigente comunale Vincenzo Marcello ed un approfondimento sul tema della sicurezza degli edifici scolastici.



"La Commissione - racconta il presidente della stessa, Vincenzo Suriani - si è svolta in un clima assolutamente costruttivo e privo di tensioni, in una seduta di circa due ore e mezza alla quale hanno partecipato anche, come auditori, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte e la vice presidente Ludovica Cieri. L'Organismo collegiale ha evitato di votare sui singoli argomenti procedendo sempre su proposte unanimi. Nel primo punto è stato stabilito un calendario di massima dei lavori della Commissione, sono state affrontate varie tematiche riguardanti l'accesso agli atti e le interrogazioni giunte al Sindaco, e soprattutto si è stabilito un modus operandi per le future sedute di Commissione".

Nello specifico dei lavori, il presidente ha spiegato: "Il dottor Vincenzo Marcello è stato ascoltato sulla procedura di concessione dei contributi sociali e sulla corretta e puntuale pubblicazione delle determine dirigenziali nell'albo pretorio. Il dirigente ha fornito rassicurazioni alla Commissione sulle osservazioni sollevate in modo unanime dai commissari, che si sono riservati il diritto di verificare i miglioramenti procedurali proposti. Ha inoltre fornito alcuni chiarimenti e alcune precisazioni sulle procedure di assunzione dello staff del Sindaco. Nei prossimi mesi la Commissione entrerà nel pieno delle proprie funzioni e, oltre a sviluppare il tema della sicurezza degli edifici scolastici, continuerà con le audizioni di dirigenti e funzionari del Comune. In più verranno inseriti, volta per volta, i punti all'ordine del giorno richiesti dai commissari".

Positivo quindi il giudizio finale sulla prima seduta: "Il buon funzionamento della Commissione di Vigilanza, che nella scorsa consiliatura non era praticamente mai stata attivata, costituisce un risultato importante per la trasparenza, e di questo ringrazio tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza che si sono impegnati ad assicurare un andamento corretto ed il più possibile condiviso della Commissione. L'unanimità con la quale si è proceduti nella prima seduta ci si augura possa essere di buon auspicio anche per il prosieguo della consiliatura, visto che è interesse di tutti gli Amministratori locali, e quindi di tutti i cittadini di Vasto, avere un organismo permanente di vigilanza efficiente ed operativo".