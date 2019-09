È una dedica e un ringraziamento speciale quello che Julia Butterfly Hill ha rivolto agli alunni della Nuova Direzione Didattica di Vasto, al termine della serata “Le nostre azioni cambiano il mondo” svoltasi presso il Cinema Odeon di Firenze, il 19 settembre 2016.

Julia “Butterfly” Hill è la ragazza che a 23 anni, il 10 dicembre 1997 salì su una sequoia millenaria nella foresta di Headwaters in California per opporsi all'abbattimento degli alberi. Julia ha trascorso 738 giorni su una piccola e traballante piattaforma a 60 metri dal suolo; é scesa il 18 dicembre 1999, dopo avere ottenuto ciò per cui aveva lottato, diventando un esempio di attivismo e un simbolo per tutto il mondo.

Una storia straordinaria, che è stata raccontata dai bambini della Nuova Direzione Didattica attraverso un cortometraggio di animazione intitolato “La ragazza sull'albero” realizzato nell'ambito del progetto “Delectando Docet” – POR FSE ABRUZZO.

I bambini, durante il mese di giugno del 2015, sotto la guida sapiente dell’esperto di storytelling, Franco Sacchetti, hanno realizzato un avvincente cortometraggio, che ha avuto l’onore di essere stato scelto, presentato e proiettato lunedì scorso a Firenze, durante la serata “le nostre azioni cambiano il mondo”. Il cortometraggio “La ragazza sull'albero” è stato apprezzato nel capoluogo toscano da una vasta platea di pubblico e dalla stessa Julia, la protagonista dell’opera.

La serata è stata anche l'occasione per presentare il nuovo libro di Terra Nuova - Edizioni (www.terranuova.it), organizzatrice dell'incontro, intitolato “Julia e la sequoia”, una favola ecologica ispirata alla vicenda di Julia Butterfly Hill, scritta da Mimmo Tringale e illustrata da Luna Colombini. Un racconto avvincente e bellissime illustrazioni raccontano il coraggio di una bambina, Julia, che con il suo esempio sollecita gli amici ad agire per salvaguardare la linfa vitale del pianeta e la speranza di un futuro per tutti noi. Un messaggio rivolto a tutti i bambini e a tutte le bambine, che saranno i futuri custodi del Pianeta. Una copia del libro è stata donata da Terra Nuova Edizioni alla Nuova Direzione Didattica, con la dedica della protagonista Julia presente all’evento.

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Nicoletta Del Re, esprime un sentito ringraziamento ai bambini che hanno partecipato al laboratorio di storytelling, ai genitori che hanno collaborato alla riuscita del progetto ed in particolare all’esperto Franco Sacchetti che ha saputo guidare i bambini della Nuova Direzione Didattica nell’interessante percorso educativo e formativo ed ha scelto di realizzare un prodotto di qualità prendendo spunto da una storia vera, da un personaggio reale, per sviluppare un tema attuale ed importante del terzo millennio: l’amore e la salvaguardia della natura.