"Dopo i disguidi verificatisi nella partita casalinga contro la Recanatese, dalla trasferta di domenica contro il Matelica i gruppi organizzati della curva D'Avalos garantiranno il massimo sostegno alla maglia biancorossa". Queste le parole dei gruppi organizzati dei tifosi della Vastese che sono presenti allo stadio Aragona nella curva D'Avalos.

Domenica scorsa, nonostante il gol nei primi minuti di Umberto Prisco [GUARDA L'INTERVISTA] per oltre mezz'ora la tifoseria vastese era rimasta in silenzio. Solo con il prosieguo del match qualche coro di sostegno si era sentito.

Ora, dopo qualche giorno di meditazione e di confronto, i tifosi sono pronti a tornare protagonisti come dodicesimo uomo per sostenere la Vastese prima in classifica. "Oggi più che mai...tutti uniti per un'unica fede!", è lo slogan lanciato dalla Curva D'Avalos.