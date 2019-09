Nell’ambito della Settimana nazionale per la dislessia si è svolto ieri presso l'Aula magna della scuola secondaria di primo grado "Gabriele Rossetti" una giornata di riflessione sulla tematica "Disturbi specifici di apprendimento", organizzata dall'omonimo Istituto comprensivo 1 di Vasto.

Il dirigente scolastico, la professoressa Maria Pia Di Carlo, nell’apertura dei lavori ha rivolto il saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti e sottolineato l’attenzione della scuola a tutti i bisogni speciali degli alunni, inoltre l’impegno sia nell’attivazione e che nell’organizzazione di attività educativo-didattiche personalizzate per ciascun alunno in ogni ordine di scuola. Nel merito dell’argomento del seminario ha ricordato anche le attività rivolte e alla formazione docenti e al coinvolgimento delle famiglie nell’approfondimento di tutte le problematiche che riguardano i disturbi specifici dell’apprendimento.

Hanno preso parte all’iniziativa il dottor Riccardo Alessandrelli, dirigente medico di Neuropsichiatria infantile ASL Abruzzo, i docenti e le famiglie. Significativi gli interventi che hanno fornito spunti di riflessione ed acceso un vivace dibattito sulle problematiche relative all’inclusione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento. I relatori intervenuti hanno portato all’attenzione i diversi aspetti legati all’area alunni dai Bisogni Educativi Speciali entrando nello specifico delle individuazioni e certificazioni grazie alla presenza qualificatissima del Neuropsichiatra infantile dottor Alessandrelli della ASL, istituzione preposta alla certificazione e alla diagnosi dei disturbi sul territorio.

Inoltre con l’intervento dei docenti relatori, Domenica Di Pasquale, Paola Massone, Emma Columbro e Carlo Salvitti, sono state fornite indicazioni circa le procedure di attivazione degli interventi scolastici secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla gestione relazionale degli alunni dai disturbi specifici di apprendimento.

In relazione alle attività progettuali implementate dalla scuola nel precedente anno scolastico per i DSA sono stati presentati i "laboratori metodologici DSA" e illustrati gli interventi incentrati sulla psicomotricità che nel corso di questo anno scolastico verranno realizzati per favorire l’apprendimento dei prerequisiti della letto-scrittura e del calcolo per gli alunni della scuola dell’infanzia, per facilitare le tecniche di lettura, scrittura e calcolo nella scuola primaria nonché per il recupero dei deficit, per operare interventi compensativi e correttivi delle problematiche DSA nella scuola secondaria di primo grado "G. Rossetti".

Ins. Di Pasquale Domenica