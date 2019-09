Fu definita riconversione-bluff, ora a quattro anni di distanza dalla firma degli accordi la giustizia compie un passo in avanti per accertare cosa accadde realmente. Il Gup del Tribunale di Vasto Anna Rosa Capuozzo ha rinviato a giudizio i vertici della Silda, i coniugi Daniele Di Battista e Silvia Del Gatto, per ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta fraudolenta alla distrazione di beni; prima udienza il prossimo 6 dicembre.

La richiesta di rinvio a giudizio era partita dal Pm Enrica Medori nell'udienza di martedì scorso, dopo la denuncia della curatela fallimentare, Luciana Cunicella, costituitasi parte civile. Al centro della denuncia c'è una serie di operazioni tra l'azienda-madre (la Del Gatto) e la stessa Silda che avrebbe causato danni patrimoniali a quest'ultima; operazioni che avrebbero creato passività derivanti dalla merce fatturata alla Silda, spedita e consegnata alla Del Gatto e mai restituita.

Nel frattempo, nel febbraio scorso, è fallita anche la storica azienda di famiglia di Porto Sant'Elpidio. In mezzo, nell'aprile 2012, la Del Gatto partecipò alla cordata, con il 67% delle quote, per acquisire (per 5 milioni di euro) la prima società privata di trasporto ferroviario, la Arenaways operante sulla tratta Torino-Milano; esperienza, anche questa, poi terminata con un nulla di fatto.

L'ACCORDO - I fatti sono quelli che riguardano la drammatica vicenda lavorativa della ex Golden Lady di Gissi. Nella primavera 2012 l'azienda marchigiana firmò l'accordo per reimpiegare 250 operai dello stabilimento di Nerino Grassi per produrre calzature di media e alta fascia. La Golden, da parte sua, diede l'ok a diversi vantaggi nei confronti delle due nuove realtà (l'altra, la New Trade di Prato ne doveva riprendere 115 e finì un anno dopo in un'inchiesta della Dda di Firenze sul traffico illecito di rifiuti); le persone che decisero di tornare a lavoro con la Silda rinunciarono ai 10mila euro di buonuscita a favore dell'azienda.

IL NAUFRAGIO - Il giubilo del giorno dell'annuncio della ripartenza da parte dei sindacati lasciò subito spazio a ben altri sentimenti. Presto vennero a galla i primi problemi: mensilità non pagate e un piano industriale che non convinceva. Nell'estate 2013 la tensione arrivò al culmine. Nel mese di luglio gli operai (insieme a quelli dell'altra sciagurata esperienza della New Trade) diedero vita a lunghi presidi: i dipendenti (in maggioranza donne spesso con famiglia al seguito) organizzarono turni notte e giorno davanti alla fabbrica della Val Sinello per non far uscire la merce semilavorata considerata come una garanzia per le mensilità ancora da riscuotere [LEGGI].

Non mancarono momenti di forte tensione con Di Battista che cercò di sfondare di notte le resistenze con un tir che si fermò a pochissima distanza dai lavoratori seduti a terra [LEGGI]. La situazione si sbloccò a fine luglio con la firma della fidejussione che stabiliva le scadenze per versare gli stipendi mancanti, gli importi delle ferie maturate, 13esima e tfr [LEGGI]. L'atto finale ci fu a metà gennaio 2014 con il fallimento dell'azienda e l'apposizione dei sigilli da parte della curatrice [LEGGI].

IL RECUPERO DEI SOLDI - L'impegno della curatela fallimentare è quello di recuperare le somme spettanti ai lavoratori e non solo [LEGGI]. La Silda, infatti, avrebbe collezionato debiti non solo all'interno dello stabilimento, ma dai fornitori alle piccole spese effettuate a Gissi: ristoranti, cancelleria ecc.

Per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, le centinaia di lavoratori (380 all'inizio della vicenda) che con quegli accordi di riconversione persero tutto (compresa la buonuscita di 10mila euro) e oggi questa vicenda giudiziaria non aprirà nuove prospettive lavorative. La speranza è quella di recuperare almeno le somme spettanti, ma soprattutto quella di vedere la giustizia far luce su una drammatica vicenda finora circondata da troppi lati oscuri.