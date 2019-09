Tra sorrisi ed emozioni è iniziato un nuovo anno alla Scuola Cattolica paritaria Madonna dell’Asilo di Vasto. Dalla sezione primavera alla scuola primaria, tutti i piccoli alunni hanno iniziato un cammino formativo curato in ogni aspetto dall’equipe di insegnanti della scuola. “Tra i tanti progetti che studiamo per i nostri bambini - spiegano le insegnanti della sezione primavera e della scuola dell’infanzia - ci stiamo specializzando nel percorso dell’arte e nel laboratorio di teatro, oltre all’educazione ambientale, inglese e informatica”. Negli ultimi anni la sezione primavera si classifica ai primi posti nella Regione Abruzzo, ottenendo i migliori punteggi per i servizi offerti all’utenza.

La scuola primaria. Quest’anno si completa il primo ciclo formativo da quando la cooperativa Madonna dell’Asilo ha raccolto il testimone dalle Figlie della Croce. “È sicuramente un momento importante per la scuola - commenta il presidente Massimiliano Melchiorre -. Il lavoro e gli sforzi fatti con tanta passione ci stanno dando ragione. Iniziamo a raccogliere qualcosa di positivo per la scuola ma soprattutto per i nostri bambini. Da cinque anni a questa parte ci impegniamo per portare avanti la scuola che ha formato generazioni di vastesi con il carisma delle suore Figlie della Croce”. La solidità della scuola si rafforza ogni anno. “Come sempre abbiamo la possibilità del tempo pieno e l’offerta formativa è completa con i docenti prevalenti e i docenti specialisti di educazione motoria, informatica, religione e inglese. Tutte le nostre classi sono dotate di Lim, così da poter iniziare ad educare i bambini all’uso della tecnologia in maniera graduale e interattiva”.

Il punto di forza della Scuola Madonna dell’Asilo è la continuità educativa. Con le tre fasi (primavera, infanzia e primaria) c’è un’attenzione totale al bambino dai 18 mesi e fino ai 10 anni. Il rapporto di continuità dei docenti permette di seguire ogni aspetto della crescita dell’alunno in tutti i momenti della sua vita. Inoltre, il costante rapporto con le famiglie, che possono anche avvalersi dello sportello di supporto psicologico del dottor Luigi Gileno, permette di avere un rapporto trasparente ed efficace con le insegnanti.

“Altro aspetto da sottolineare - spiegano le insegnanti - è il nostro servizio mensa, curato da personale interno con cibi salutari e di qualità certificata. Anche il momento del pranzo, in cui i bambini sono seguiti, diventa così un’occasione formativa”. E poi il doposcuola, aperto a tutti, per i bambini di scuola primaria, secondaria e per i ragazzi delle scuole superiori. Nel pomeriggio non mancano i corsi proposti nella grande struttura dell’istituto Figlie della Croce. Attività sportive, scientifiche, teatrali e musicali. Aule attrezzate, spazi ampi, un bellissimo parco dove poter giocare e svolgere attività di educazione ambientale. Anche dal punto di vista della struttura la Scuola Madonna dell’Asilo rappresenta un’eccellenza nel panorama del territorio.

La novità di quest’anno è rappresentata dal doposcuola Matita Verde, specializzato per bisogni educativi speciali con supporto psicologico e diagnostico, un doposcuola fatto a misura di bambino. Matita verde nasce per rispondere all’esigenza di una varietà di bisogni che la scuola di oggi ha, proponendosi come mediazione tra famiglia e insegnanti. “Ci troviamo di fronte ad alunni che spesso presentano bisogni educativi speciali: dai disturbi classici dell’apprendimento, a difficoltà comportamentali e relazionali oppure emotive”. Per questo l’obiettivo di Matita Verde è guidare l’alunno in una programmazione educativa individualizzata e personalizzata negli apprendimenti. Il protocollo seguito dagli operatori della scuola si sviluppa in tre punti: la conoscenza del bambino o del ragazzo, che va osservato, valutato e conosciuto; la scelta della strategia di intervento concreto da attuare; l’alleanza e la condivisione di informazioni tra casa-scuola-doposcuola.

La Scuola Madonna dell’Asilo è da sempre una scuola con le porte aperte. "Chiunque voglia conoscere questa realtà può venire a trovarci", conclude il presidente Melchiorre.

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo, 13 - Vasto

0873.380141 - madonnadellasilo@libero.it

Informazione pubblicitaria