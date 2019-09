Per la diciasettesima volta si ritroveranno domenica 9 ottobre a San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso le Confraternite del Centro Italia. All’appuntamento non poteva mancare la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, che sarà presente con una nutrita rappresentanza.

Il priore Massimo Stivaletta comunica il programma della giornata che prevede l’accoglienza al nuovo Santuario alle ore 9, a cui farà seguito la preghiera in cripta davanti all’urna del Santo. Dopo questo atto devozionale ci sarà la possibilità per i confratelli di accostarsi al sacramento della riconcilazione. Tutte le confraternite animeranno una Via Crucis al termine della quale sarà celebrata la Santa Messa all’interno del Santuario.

Insieme alla Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, in rappresentanza della Città del Vasto ci saranno la Confraternita della Madonna del Carmine, il Santissimo Sacramento e la Madonna della Salette.