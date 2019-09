Sabato 8 ottobre torna la Marcia per la Pace a San Salvo. La manifestazione arrivata alla 13ª edizione a differenza degli anni passati si terrà di mattina; si cercherà forse in questo modo un coinvolgimento maggiore dei cittadini poco presenti l'anno scorso [LEGGI].

La partenza del corteo è prevista alle 9 da piazza della Pace per poi snodarsi su via dello Sport, via Istonia, via Duca degli Abruzzi, corso Garibaldi terminando in piazza San Vitale.

Qui, alle 10, è previsto l'intervento del primo cittadino Tiziana Magnacca; a seguire, l'esibizione del complesso bandistico "Città di San Salvo".