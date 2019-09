Incidente stradale poco dopo le 9 di questa mattina in via Tobagi, dove una Fiat Punto - per causa in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul posto - è finita contro un palo della luce.

La polizia municipale ha dovuto interrompere la circolazione in quel tratto di strada, per via del palo pericolante, in attesa dell'intervento dei tecnici dell'Enel per la rimozione dei pezzi pericolanti e il ripristino della linea.