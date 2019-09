Con la sfida tra Bar Histoniense e Newark prenderà il via questa sera l'edizione 2016 del campionato di calcio a 7 San Gabriele-Csi Lanciano. Per il decimo anno della competizione ospitata dal Centro Sportivo San Gabriele sono arrivate diverse novità. La più importante è la collaborazione con la delegazione di Lanciano del Centro Sportivo Italiano (Csi) che porterà anche a Vasto la grande esperienza nell'organizzazione e gestione di campionati. "Con il passaggio al Csi - ha spiegato Enzo Menna, direttore del Centro Sportivo - il nostro torneo, ormai diventato punto di riferimento per gli appassionati del territorio, avrà maggiore qualità e ampio respiro. Infatti la squadra vincitrice del torneo 2016/2017 andrà avanti nel suo cammino con le fasi regionali del Csi e, in caso di successo, con quelle interregionali. Novità nel regolamento sarà il passaccio dal calciotto al calcio a 7, per adeguarci ai campionati del Csi.".

A seguire ogni fase del campionato sarà Josè Ramundo, rappresentante della sezione Csi presieduta da Fernando Cianci. "Si giocherà ogni giovedì e venerdì, con partite di andata e ritorno tra le 12 squadre iscritte. Al termine del campionato ci saranno due competizioni: la coppa Csi a cui prenderanno parte le prime sei squadre classificate e la coppa San Gabriele, che coinvolgerà chi si è classificato dal 7° al 12° posto". Sarà assegnato anche il premio fair play e, durante la stagione (che terminerà a maggio) i giocatori potranno consultare risultati e statistiche su un'app dedicata. "Siamo contenti di questa evoluzione del campionato - ha commentato fratel Dionigi Taffarello -. Sul campo tutti vorranno certamente vincere ma ci piace che questo torneo abbia uno spirito di sano divertimento".

Le squadre partecipanti: Monteneresi, Pol. C7 Petacciato, Bar Histoniense, Asfalti Trigno, Idrotec, Il granchio, Linea 4 Office, Newark, Ruggero da Fraine, Pyrofantasy, Vastese 85-90, Altieri Fantasy.