È di quasi tremila euro l'assegno che da Vasto partirà alla volta del Comune di Arquata del Tronto, uno di quelli maggiormente colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto, frutto della serata andata in scena nella Multisala del Corso dal titolo "Vasto adotta Arquata". Protagonisti sul palco i giovani del liceo musicale Mattioli di Vasto, la scuola di danza Histon Ballet, la Corale Warm Up, Maddalena Miri e Francesco Marchesani.

L'impulso per organizzare questa serata di musica, danza e solidarietà l'ha dato Raffaela Onesi, originaria di Arquata del Tronto e vastese d'adozione. Intervistata da Sabrina Bocchino, presentatrice della serata, ha raccontato: "Ero nella mia casa di Arquata la sera prima del terremoto perchè, come sempre, ero tornata in paese per le vacanze estive". Dopo quello che è accaduto nella sua terra ha coinvolto i suoi amici vastesi, tra cui ci sono la dirigente del liceo Mattioli, Maria Grazia Angelini, Massimo e Francesca Ruffilli, Gianni e Paola Santicchia, per raccogliere fondi per i suoi concittadini arquatani. "Questa sera sono contenta di vedervi qui - ha detto emozionata rivolgendosi alla numerosa platea - ma sarei stata più contenta se questa serata non ci fosse stata a causa del terremoto. Arquata è un paese piccolo e la gente che vive fuori ha sempre voglia di tornare. Vorrei che tutto fosse ricostruito dov'era perchè ognuno vuole tornare dove ha le radici".

Il sindaco Francesco Menna ha ribadito ancora una volta il suo grazie alla popolazione vastese e del territorio che, sin dalle prime ore successive al sisma, si è adoperata con grande generosità: "C'è stato e c'è ancora tanto impegno della protezione civile, delle associazioni e dei semplici cittadini", ha sottolineato il primo cittadino. Lo spettacolo ha raccolto tanti applausi da parte del pubblico presente in sala. Ad aprire è stata l'orchestra del liceo musicale, diretta dal maestro Stefano De Grandis, poi la big band del Mattioli guidata dal maestro Nicola Mariani. I balletti della Histon Ballet, con coreografie dell'insegnante Angiola Saraceni, si sono alternati alla musica della Corale Warm Up, guidata da Sandro Bronzo, e alla voce di Maddalena Miri accompagnata alla chitarra da Francesco Marchesani. Poi è stata la volta del coro del liceo musicale, diretto dalla professoressa Tania Buccini. Per chiudere la serata due brani interpretati da Michael Zappitelli e poi tutti sul palco per chiudere con il sorriso insieme alla Corale Warm Up. "Un grande grazie a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento della serata - hanno commentato gli organizzatori - perchè si sono impegnati davvero con il cuore".