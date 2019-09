È uscito per i tipi della casa editrice pugliese Lettere animate il primo romanzo di Simona Andreassi, dal titolo Per Sempre: "La storia è tutta al femminile e le protagoniste sono tre giovani donne tenaci che non nascondono le loro fragilità. Sono le “A girls”, Anna, Ada ed Ava, amiche sin da bambine. C’è poi una tata, Zia Titti, un po' madre, un po' nonna ed un po' complice che ha scelto per loro tre nomi 'magici' che si possono leggere anche al contrario. Le ha viste nascere ed ha cresciuto anche loro come tanti anni prima aveva fatto con le loro mamme. Tre amori, anzi cinque o forse sei e la ricerca spasmodica della felicità che segna le loro esistenze di donne innamorate e rampanti professioniste".

"Lacrime, sorrisi, passioni, amori che vanno e vengono e soprattutto l’amicizia che le lega profondamente, fin dall’infanzia, per sempre. Un luogo del cuore, una piccola casa sul lago, ed un segreto custodito fino alla morte da Zia Titti: toccherà proprio alle 'A girls' svelarlo".