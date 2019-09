Domenica ha portato a casa il pallone per ricordare la tripletta messa a segno contro la Recanatese. I gol di Umberto Prisco, sei nelle prime cinque giornate di campionato, hanno dato una grande spinta alla Vastese per salire in testa alla classifica insieme ad Olympia Agnonese e Matelica. E domenica il calendario metterà di fronte proprio biancorossi e marchigiani in una sfida che non deciderà il campionato, visto che si tratta appena della 6ª giornata, ma potrà certamente dire molto sulle ambizoni stagionali di Allocca e compagni. Per bomber Prisco, che a Vasto sembra aver trovato tutte le condizioni per fare bene (lui che non è mai andato oltre i 10 gol in stagione), sarà una sfida nella sfida: nelle fila marchigiane milita Manuel Pera, anche lui a quota 6 in stagione, ma con un curriculum di tutto rispetto (tanti anni di C1 e C2 e, solo nelle ultime due stagioni, 58 reti messe a segno in serie D). I biancorossi dovranno scendere in campo concentrati, determinati e senza paura. Prisco vuole lasciare la firma anche su questa sfida, cercando di concretizzare il lavoro dei compagni e dando, come accaduto in questo inizio di stagione, il suo contributo in termini di corsa e supporto ai compagni di centrocampo e difesa.

Abbiamo intervistato l'attaccante biancorosso al termine dell'allenamento sul campo dell'Aragona che ha dato il via alla settimana di preparazione per la trasferta di Matelica.