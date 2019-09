Si terrà sabato 8 ottobre 2016, alle ore 18, presso la Sala Giovanni XXIII di Via del Buonconsiglio a Vasto, il primo convegno medico del dottor Stanislao Aloisi, medico chirurgo specialista in Nutrizionista Dietetica e Nefrologia, Presidente Nazionale GSMI (Gruppi Studi Medicina Integrate), docente di medicina Funzionale , relatore in congressi Nazionali e Internazionali, esperto nella nutrizione oncologica e nelle terapie mediche integrate.



La tematica del convegno, organizzato dalla farmacia Savelli di Vasto, è Nutriterapia, il cibo che cura. "La Nutriterapia - si legge nella presentazione del convegno - è una nuova disciplina medica. Tantissimi studi dimostrano che una prescrizione dietetica nutritariana personalizzata unita alla somministrazione di micronutrienti può ridurre o ritardare lo sviluppo di svariate patologie croniche degenerative. La Nutriterapia mette a disposizione diversi protocolli terapeutici complementari rispetto alle altre tecniche mediche che così potenziate risultano più efficaci, gli alimenti diventano così benefici quasi paragonati a veri e propri farmaci.

Sarà un’occasione per tutti per confrontarsi con l’esperto medico e comprendere il ruolo straordinario degli alimenti nella prevenzione e cura di svariate malattie".