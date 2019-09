Si intitola Far Wast il nuovo cartone animato in dialetto vastese scritto e diretto da Gianluigi Delli Quadri. L'artista vastese ormai da un po' di tempo ha scoperto una nuova passione, raccontare simpatiche storie in dialetto vastese attraverso i cartoni animati. Questa volta Delli Quadri ha ambientato nel far west, che diventa "Far Wast", una disputa sui piatti della tradizione vastese, su tutti il brodetto vastese, con immancabile duello finale.

Far Wast

Scritto e diretto da Gianluigi Delli Quadri

Montaggio: Pietro Di Blasio

Le voci

Tony Murr: Antonio Muratore

Ruccuìcce: Angistero Suriani

Antonietta: Carmela Camperchioli

Lo straniero: Gianluigi Delli Quadri

Voce fuori campo: Fernando Valentini