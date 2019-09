Dall'11 al 13 novembre nel centro storico di San Salvo si terrà la manifestazione Vinum et Cultura, organizzata dall'associazione culturale Fatto Bene e da Drank. La manifestazione patrocinata e sostenuta prevede un "sentiero" che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle WineHouse allestite ad hoc per ospitare il vino offerto dalle cantine aderenti.

"Il tutto – spiegano gli organizzatori – sarà accompagnato da un'area food con le migliori proposte gastronomiche della nostra tradizione e sarà inquadrato all'interno di un programma ricco di concerti ed appuntamenti collaterali come presentazioni, workshop, dibattiti e proiezioni che avranno non solo lo scopo di arricchire la manifestazione in sé, ma anche quello di stuzzicare il pubblico riguardo l'affascinante e multiforme cultura che da sempre accompagna il mondo del vino".

L'iniziativa prevede inoltre diversi appuntamenti nella Casa della Cultura che precederanno le date ufficiali. Si inizia sabato 8 ottobre con l'esibizione di Nadine Carina, cantante e polistrumentista svizzera di Locarno.

NADINE CARINA - Il suo stile è vicino all’indie-pop elettronico, ricco di sperimentazioni ma comunque vicino al folk e alla musica anni ’50. Nadine utilizza nelle sue composizioni anche giocattoli d’epoca in loop, piccoli strumenti a percussione e ritmi di batteria elettronica. Dopo essersi trasferita in Inghilterra per studiare presso il rinomato “Liverpool Institute of Performing Arts”, Nadine ha inciso una serie di EP e di album dal 2011 ad oggi. Nel 2012, Nadine si è divisa fra la Svizzera e l’Inghilterra suonando in molti contesti differenti, tra cui l’apertura del concerto delle CocoRosie a Zurigo.

Il suo ultimo album Never been to heaven è uscito a settembre 2014 per l’etichetta svizzera Oh Sister Records.