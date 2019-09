E' di due feriti il bilancio del tamponamento a catena avvenuto stasera sull'autostrada A14, tra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro. Coinvolti due autoarticolati. L'incidente è avvenuto attorno alle 19,30.

Per cause che la polizia autostradale di Vasto Sud sta accertando, si è verificato un tamponamento tra due camion che si sono scontrati al chilometro 425 della corsia nord. L'impatto è stato violento: feriti trasportati in ospedale dal 118 e mezzi pesanti gravemente danneggiati. Uno dei tre camion è finito a cavallo dello spartitraffico centrale in new-jersey.

Durante le operazioni di soccorso, polizia e personale di Autostrade per l'Italia hanno bloccato il traffico in direzione Pescara, deviandolo sulla statale 16 tramite l'uscita obbligatoria al casello di Vasto Nord con possibilitò di rientrare al successivo svincolo della Val di Sangro.