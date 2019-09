Incidente stradale oggi pomeriggio in via Istonia, la strada di collegamento tra il centro di Vasto e il litorale. L'incidente è avvenuto a pochi metri da via Trave, all'altezza dell'incrocio con gli impianti sportivi presso la Frana.

Ben quattro le auto che si sono scontrate in un tamponamento a catena, mentre procedevano verso il centro abitato: una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Ford Focus sw e una Fiat Sedici. Fortunatamente nessuno è rimasto seriamente ferito. Solo una donna ha riportato qualche contisione, ma ha rifiutato il trasferimento presso il locale pronto soccorso, con l'ambulanza che era giunta in soccorso alle persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto e la poizia municipale per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il tratto di strada, per cui - fino alla rimozione dei mezzi - è stato disposto il senso unico alternato.