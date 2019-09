"L'ultima grave mancanza si è verificata in occasione della cerimonia commemorativa del sovrintendente Zanella (qui il servizio), alla quale molti di noi, consiglieri di minoranza, avremmo certamente partecipato con convinzione". Il riferimento del vice presidente del Consiglio comunale in quota opposizione, Ludovica Cieri, e dei consiglieri Alessandra Cappa, Dina Carinci, Alessandro D'Elisa, Guido Giangiacomo, Edmondo Laudazi, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani, è a quel "difetto di comunicazione" per quanto riguarda gli eventi istituzionali, per cui gli stessi consiglieri hanno inviato una formale nota di protesta al sindaco e al presidente del Consiglio comunale.

"Poiché, come stabilito dal TUEL del 2000, - scrivono i consiglieri di opposizione - l'amministrazione comunale è composta da Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale, non comprendiamo come una parte significativa di questo ultimo organo venga sistematicamente ignorata ed eslusa dagli eventi formali ed istituzionali del Comune di Vasto".

Da qui la richiesta al sindaco "di farsi garante della comunicazione istituzionale a tutti i componenti dell'amministrazione" e di prevedere "un protocollo di comunicazione formale (via mail o via sms) degli eventi, delle scadenze istituzionali e statutarie, che venga gestito da parte di un dipendente o di uno dei numerosi componenti dello staff del sindaco, che si assuma la responsabilità di gestire, con la dovuta puntualità e trasparenza, la comunicazione nei confronti dei consiglieri comunali tutti".