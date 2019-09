Si è svolta ieri, presso la scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" di Scerni, la Festa dei Nonni, alla presenza dei famigliari dei bambini che frequentano la scuola. Il dirigente scolastico, don Graziano Fabiani, l'insegnante e tutti i collaboratori hanno aperto la festa e accolto i nonni. Nel discorso di saluto, il dirigente ha sottolineato l'importanza dei nonni nella vita di bambini invitandoli a educare i nipotini nel rispetto dei compiti e dei ruoli e non sostituendosi ai genitori.

Tutti i bambini, per l'occasione, hanno consegnato ai nonni una poesia e ballato per loro una canzone dal titolo "Abbiamo un angelo". Al termine, è stato offerto un aperitivo. Nel corso dell’anno scolastico, i nonni verranno nuovamente invitati per raccontare delle loro esperienze e della loro vita.