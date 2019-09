Un unico candidato alla carica di sindaco del centrosinistra e un programma elettorale condiviso sin dal primo turno. È la decisione presa dal Partito Democratico di San Salvo ieri durante la riunione del direttivo. La decisione sarà resa pubblica in piazza domenica 16 ottobre (ore 17): "A tale incontro in piazza Papa Giovanni XXIII saranno invitate a partecipare tutte le forze del centrosinistra per iniziare a costruire una strategia comune per le elezioni amministrative del 2017".

Si tratterà del secondo appuntamento elettorale pubblico a San Salvo, dopo quello del 16 settembre scorso, quando a chiamare a raccolta le forze del centrosinistra fu il gruppo di San Salvo Democratica [LEGGI].