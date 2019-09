"Apprendiamo con favore lo slittamento di un mese della chiusura della guardia medica nel Comune di Celenza, ma ci saremmo aspettati, a questo punto, una proroga anche per le sedi di Scerni, Cupello, Palena, San Vito e Quadri". Questo il commento del presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che aggiunge: "Oggi più che mai in una provincia interna dove abbiamo nosocomi ridotti e molti reparti chiusi le Guardie mediche rivestono un ruolo strategico di pronta risposta alle tante richieste dei cittadini. Pertanto non capiamo quest'ultimo provvedimento del Direttore generale e sanitario, poiché la decisione assunta per Celenza può essere utilizzata anche per gli altri comuni altrimenti si rischia di creare disparità all'interno dello stesso territorio e far apparire all'opinione pubblica ancora posizioni di campanili a discapito di altri. Quindi chiedo che vengano immediatamente riattivate anche le Guardie mediche di Scerni, Cupello, Palena, San Vito e Quadri prima di capire quale soluzione alternativa più idonea applicare su questi territori e che il provvedimento non sia solo per un mese e temporaneo".