Sabato sera ha siglato il gol che ha chiuso i conti nella sfida tra il suo Chievo Verona ed il "suo" Pescara, la squadra dove è cresciuto e da cui ha preso il volo per il calcio che conta. Non può che sorridere Roberto Inglese per la prima marcatura stagionale in serie A che ha consentito ai giallblu di conquistare 3 punti preziosi per la classifica e il morale prima della sosta. Per gli amanti delle statistiche c'è da annotare che Inglese, con la rete messa a segno all'Adriatico, supera il concittadino Fiorenzo D'Ainzara (3 gol con l'Ascoli) nel numero di marcature vastesi nella massima serie. Ma di certo il calciatore pugliese d'origine e vastese d'adozione non si fermerà a quota 4. Sempre presente in questa prima parte di girone d'andata (5 volte da titolare, 2 entrando dalla panchina) negli ultimi anni si è conquistato la fiducia di mister Rolando Maran a suon di impegno in allenamento e di prestazioni di sostanza tutte le volte in cui è stato chiamato in causa.

Ora si è anche sbloccato sottoporta. "Mi mancava da un po' il gol, avevo fatto grandi prestazioni ma mi mancava segnare - ha detto dopo la sfida con il Pescara -. Oggi sono arrivati grande prestazione e gol. Sono felice ma la cosa più importante aver vinto contro una nostra diretta concorrente". Dopo la sfida di sabato sera il 24enne attaccante vastese si è concesso un paio di giorni a casa, assistendo anche alla vittoria della Vastese allo stadio Aragona. Da oggi riprenderà con gli allenamenti a Veronello per prepararsi al meglio alle prossime sfide di campionato in cui incrementare il suo bottino di gol e i punti in classifica di un Chievo fin qui molto positivo.