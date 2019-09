Inizia nel peggiore dei modi la stagione del Futsal Vasto che, nella prima uscita ufficiale di Coppa Italia davanti a un nutrito pubblico presente nella palestra dei Salesiani, (nuova casa dei biancorossi per il campionato di C2) cade nei minuti finali contro l'ostica compagine A-Team di Atri. Primo tempo buono per i vastesi che difendono ordinati e sempre attenti concedendo pochi spazi ma anche creando poche occasioni pericolose. La partita si sblocca su calcio da fermo per i vastesi: alla battuta va Gaspari che indirizza la sfera sul primo palo dove l'accorrente Porretti di tacco corregge in rete per l'1 a 0. Gli ospiti non ci stanno e iniziano ad aumentare i ritmi e qualche minuto più tardi su uno dei pochi errori difensivi del primo tempo arriva il pareggio ospite 1-1. Si va al riposo su questo risultato

Nel secondo tempo la musica non cambia: la squadra locale prova a migliorare la manovra offensiva, ma non si ottengono i frutti sperati a causa di un giro palla sempre molto lento e a tratti noioso. Al 12esimo della ripresa si sblocca nuovamente il risultato in favore dei padroni di casa con Gaspari che su schema da calcio d'angolo al volo la piazza dove il portiere ospite non può arrivare 2-1. Al 17' arriva una svolta alla gara: il portiere ospite subisce un grave infortunio (portato via in ambulanza, a lui gli auguri di un pronto recupero). L'A-team è costretto, a causa della mancanza del secondo portiere, a schierare il giocatore di movimento ed è qui che il Futsal Vasto soffre e piano piano esce dal gioco. Diversi errori offensivi e difensivi portano prima al pari atri e nei minuti finali la squadra ospite completa la rimonta portando il punteggio su quello che sarà il finale 2-3. Inutile il tentativo del portiere di movimento per i vastesi che non riescono più a rientrare in gioco. In settimana bisognerà lavorare duro per l'inizio del campionato imminente con l'esordio in trasferta al Palarigopiano sul campo del Real Pescara Sabato 8 Ottobre.

Serie C1 femminile. Sconfitta all'esordio in campionato per le ragazze di mister Francesco Suriani in casa del Devils Futsal Chieti. Contro una formazione che schiera giocatrici con un passato in serie A e in nazionale le vastesi hanno perso 9-1 senza però mai perdere grinta e voglia di giocarsela. La partita si è decisa già nel primo tempo, con un netto 6-1 (gol delle vastesi di Alice Antonellini). Poi, nella ripresa, le ragazze del Futsal Vasto hanno preso coraggio e cercato di applicare gli schemi provati in allenamento. Dopo il vincente esordio in Coppa la sconfitta a Chieti non deve creare troppe preoccupazioni considerando la evidente differenza in termini di esperienza tra le due formazioni. Per le vastesi ci sarà tutto il tempo di crescere e togliersi belle soddisfazioni.