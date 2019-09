Anche Vasto aderisce al progetto nazionale Una scelta in Comune, che facilità la donazione di organi a tessuti. All’atto del rinnovo della carta d’identità, ad ogni cittadino maggiorenne basterà firmare un’apposita dichiarazione al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità e, in questo modo, presterà il consenso all’espianto degli organi dopo la sua morte. L’iniziativa è stata presentata stamani dal sindaco, Francesco Menna, dall’assessore ai Servizi demografici, Gabriele Barisano, dal consigliere comunale Maria Molino e dalla responsabile dei Servizi demografici comunali, Maria Saracino.

"Abbiamo aderito - sottolinea Menna - ad un progetto nazionale e, al momento, siamo uno dei pochi comuni in Abruzzo".

“L’obiettivo – commenta Maria Molino – è avvicinare il cittadino, coinvolgendolo nel discorso donazione. La dichiarazione può essere successivamente modificata”.

Quando il cittadino ritira o rinnova la propria carta d'identità può esprimere la propria volontà all'ufficiale d'anagrafe, firmando l'apposito modulo

"Nel 2015 - ricorda Barisano - al progetto avevano aderito solo 15 mila cittadini. Oggi le adesioni sono salite a oltre 200mila. Un incremento esponenziale a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. La fascia più sensibile alle donazioni è quella tra i 35 e i 50 anni. Per coinvolgere anche le altre fasce d’età, sarà importante la campagna informativa e di sensibilizzazione".

"Le dichiarazioni raccolte – spiega Maria Saracino – saranno trasmesse al Sistema informativo trapianti, che confluisce nel sistema informativo della sanità nazionale. L’operatore anagrafico intervisterà e informerà il cittadino, che firmerà il modulo di adesione in duplice copia: una rimarrà al dichiarante, l’altra agli atti del Comune. Un’attività che richiederà un impegno maggiore e un’attenzione nello spiegare l’impianto normativo agli utenti. Per garantire la privacy, abbiamo spostato la postazione” in cui si può firmare il concenso al trapianto di organi e tessuti “e previsto il rilascio della carta d’identità tramite appuntamento”.

Gli uffici dell'anagrafe sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ed il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. Per prendere appuntamento al fine del rilascio della carta d’identità, si può telefonare allo 0873 309302.