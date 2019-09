Vittoria contro il Pozzuoli all'esordio nel campionato nazionale di C1 per il Tennistavolo Vasto. Il terzetto vastese, formato da Nicola Pepe, Federico Antenucci e Shan Jun, è partito con il freno a mano tirato andando sotto per 3-1. Da qui, però, è partita la rimonta dei gialloneri che sono riusciti a piazzare un break di 4-0 che ha portato ad una vittoria per 5-3. Un successo per certi versi inaspettato perché ottenuto contro una squadra di esperienza ben maggiore rispetto alla squadra ospitante.

"Siamo strafelici perché ci stiamo rendendo conto di come la salvezza sia un obiettivo concreto e possibile. Restiamo comunque consapevoli di stare disputando un campionato che esprime forze decisamente superiori alle nostre ma in questi anni ci abbiamo sempre creduto e di certo non smetteremo adesso", ha affermato con soddisfazione il Presidente Stefano Comparelli che, da circa un mese, è stato anche eletto al vertice del Tennistavolo abruzzese in qualità di Presidente del Comitato Regionale della federazione Italiana.

Sabato prossimo appuntamento in trasferta a Sessa Aurunca per la squadra vastese nella seconda giornata di andata del girone M.