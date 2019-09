È stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto l'automoblista 24enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente a Pollutri, in località Piano Valle. Il giovane, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della sua Fiat 600 che si è ribaltata finendo la sua corsa capovolta sull'asfalto. I soccorsi hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in ospedale.

Fortunatamente il giovane non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni sono buone, dovrebbe cavarsela con qualche contusione ed escoriazione. Traffico interrotto sulla strada interessata dall'incidente durante le operazioni di soccorso e rimozione della vettura.