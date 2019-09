C'è tempo fino al 2 novembre per gli italiani residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per fare domanda al Comune di Vasto al fine di votare per corrispoindenza nella circoscrizione Estero in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre, quando i cittadini saranno chiamati a esprimersi sulle modifiche alla Costituzione contenute nella riforma Boschi.

"Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato - si legge in un comunicato del municipio - il Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso che dovranno essere considerate valide le opzioni pervenute entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione, ossia entro il 2 novembre prossimo, ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica certificata, oppure può essere recapitata a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato, allegando copia di un documento di identità. Potrà essere utilizzato anche il seguente indirizzo di posta elettronica non certificata: n.paganelli@comune.vasto.ch.it.

L'Ufficio Elettorale del Comune di Vasto, a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 0873309337 / 0873309336) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18."