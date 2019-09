Quest’anno i Musei Civici di Palazzo d'Avalos aderiscono al F@Mu 2016, la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, che si svolgerà domenica 9 ottobre 2016 in tutti i musei italiani aderenti.

Per l'occasione il Museo propone un percorso gioco per tutta la famiglia. L'attività, gratuita e compresa nel biglietto di ingresso ai Musei, consiste in una divertente caccia al tesoro in cui grandi e bambini saranno guidati da storiche dell'arte e archeologhe alla scoperta delle collezioni esposte. Seguendo indizi e sciogliendo indovinelli i bambini e i loro genitori scopriranno le storie fantastiche dei personaggi legati al museo.

L'appuntamento è alle 17 presso l'ingresso del Museo Archeologico e la durata dell'attività è di circa un'ora e mezza.



Musei Civici di Palazzo d'Avalos, Piazza Lucio Valerio Pudente, 5. Vasto (CH) 66054

0873367773-3343407240

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it - Facebook: Palazzo d'Avalos Meraviglia d'Abruzzo