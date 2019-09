Due novità per Zonalocale

Caro lettore,

scriviamo in occasione del quarto compleanno della testata e lo facciamo per annunciarti due novità visibili da oggi sul giornale: il nuovo logo di Zonalocale e il nuovo spazio editoriale.

Il nuovo logo mira a dare un look rinnovato al giornale, un nuovo stile più al passo con i tempi veloci della rete. Nella realizzazione abbiamo cercato di confezionare un messaggio orientato a semplicità e sobrietà.

I due piccoli simboli (la piccola palpebra e le onde che si diffondono) vogliono evocare i due sensi che usi quando utilizzi Zonalocale: vista e udito. Speriamo ti piaccia, eccolo:

La seconda novità riguarda l’attivazione di un nuovo tipo di contenuto, presto disponibile su Zonalocale: l’editoriale.

Si tratta di uno spazio dove chi scrive potrà approfondire argomenti – probabilmente scavando, scendendo in profondità – e chi legge avrà l’opportunità di trarre sull’argomento sfumature, dettagli, punti di vista che, condividendo o meno, potrà portare con sé durante la giornata.

Abbiamo pensato a questa iniziativa per darti un’ulteriore dimensione d’uso di Zonalocale, per aumentare ulteriormente il grado di interesse verso la testata (speriamo di riuscirci, ce la metteremo tutta), per darti un motivo in più per leggerci e affezionarti a noi.

Scrivi a info@zonalocale.it per darci le tue personali impressioni su tutte e due le novità, te ne saremo grati.

Lo staff tecnico e di redazione